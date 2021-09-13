Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество13 сентября 2021 18:46

В Йошкар-Оле построят площадку для выгула собак за 5 миллионов рублей

Работы начнут весной следующего года
Инзиля ШАКИРОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
На площадке для животных установят специальное оборудование для тренировок.

На площадке для животных установят специальное оборудование для тренировок.

Фото: Инзиля ШАКИРОВА

В Йошкар-Оле власти потратят 5 миллионов 338 тысяч 550 рублей на благоустройство площадки для выгула собак в микрорайоне «Сомбатхей». Работы там начнутся весной следующего года, завершатся к 31 июля 2022 года.

В рамках обустройства территории планируют построить тротуар, ведущий от Ленинского проспекта. Также там появятся урны и скамейки.

На самой площадке установят оборудование для дрессировки собак.