В Йошкар-Оле построят площадку для выгула собак за 5 миллионов рублей

На площадке для животных установят специальное оборудование для тренировок. Фото: Инзиля ШАКИРОВА

В Йошкар-Оле власти потратят 5 миллионов 338 тысяч 550 рублей на благоустройство площадки для выгула собак в микрорайоне «Сомбатхей». Работы там начнутся весной следующего года, завершатся к 31 июля 2022 года.

В рамках обустройства территории планируют построить тротуар, ведущий от Ленинского проспекта. Также там появятся урны и скамейки.

На самой площадке установят оборудование для дрессировки собак.