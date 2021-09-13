В Альметьевске восстановят рисунок кота на двери подъезда, который закрасили коммунальщики

Так дверь подъезда выглядела до покраски. Фото: скриншот с видео

В Альметьевске коммунальщики покрасили фасад дома. Вроде бы дело хорошее, но подошли они к этому, как бы это сказать, с цинизмом что ли. Они закрасили на двери подъезда изображение кота, которое уже успело стать местной достопримечательностью.

Об этому узнал глава Альметьевского района Тимур Нагуманов. Во время прямого эфира в Инстаграме чиновник сказал, что действия маляров не поддаются пониманию, и сейчас по этому поводу от них слышны лишь невнятные оправдания.

Это все, что осталось в итоге от рисунка. Фото: скриншот с видео

Нагуманов уже заявил, что уже поручил восстановить рисунок. Вот только нужно найти подходящих для этого художников. Дело в том, что автор этого Кота уехал жить за границу.