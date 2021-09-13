В Чебоксарах жителей Марий Эл будут судить за похищение проституток и вымогательство

Потерпевших вывозили на машине в Марий Эл. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Чебоксарах после окончания расследования в суд на рассмотрение отправлено уголовное дело троих жителей Марий Эл. Мужчины в возрасте 30-ти, 35-ти и 24-х лет, в зависимости от роли каждого обвиняются по следующим статьям: «грабеж», «вымогательство», «похищение человека», «похищение паспорта» и «незаконное приобретение и хранение наркотического средства». Сообщает следственный комитет Чувашии.

- Все фигуранты этого уголовного дела сейчас находятся под стражей, - также уточнили в ведомстве.

По версии следствия, в 2020 году злоумышленники в Чебоксарах договаривались о встрече с проститутками. Воспользовавшись интимными услугами, они похищали девушек и вывозили их на территорию Марий Эл. При этом мужчины выдавали себя за полицейских. Они угрожали рассказать всем чем проститутки занимались, а также привлечь к уголовной ответственности. Чтобы этого не произошло, требовали денег. Так, одна из потерпевших отдала злоумышленникам 52 тысячи рублей, а вторая 70 тысяч. Ради правдоподобности обвиняемые надевали на проститутку наручники и подвозили прямо к отделу полиции в Йошкар-Оле.

Кроме того, как следует из материалов уголовного дела, 30-летний фигурант этого дела забирал у потерпевших деньги, телефоны и другие ценности из их дамских сумочек. Таким образом, одной из них был причинен ущерб на сумму более 48 тысяч рублей, а другой – более 11 тысяч. Его 35-летний сообщник, в свою очередь, похитил у одной из проституток паспорт.

Полицейские задержали эту троицу в Чебоксарах около одного из отделений банка во время вымогательства у второй потерпевшей 300 тысяч рублей.

Во время обыска дома самого молодого члена этой компании правоохранители нашли и изъяли не менее 16,9 грамма марихуаны, что является значительным размером.