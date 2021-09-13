В Набережных Челнах сгорел микроавтобус

Фото: МЧС Татарстана

В понедельник ,13 сентября, в 15.01 в экстренные службы Набережных Челнов поступила информация о горящем около дома №5 на улице Туфана микроавтобусе «Фольксваген Транспортер». Сообщает МЧС Татарстана.

- Происходило горение частного микроавтобуса. Ликвидация открытого горения в 15.09 на площади шесть квадратных метров, - отметили в чрезвычайном ведомстве.

Судя по сделанным фотографиям сгоревшего транспорта, огонь сильно повредил транспорт, и он вряд ли подлежит восстановлению.