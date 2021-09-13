В Марий Эл из-за коронавируса продлили режим повышенной готовности до 25 октября

При этом в торговых центрах разрешили работу фудкортов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этот понедельник, 13 августа, глава Марий Эл Александр Евстифеев подписал указ, согласно которому из-за коронавируса действие в регионе режима повышенной готовности продлевается до 25 октября 2021 года.

То есть в республике по-прежнему запрещено проводить публичные, спортивные, зрелищные, досуговые, развлекательные и вообще массовые мероприятия. Местные жители обязаны носить медицинские маски и соблюдать между собой социальную дистанцию – не менее 1,5 метров.

Правда, при этом в Марий Эл начинают действовать некоторые ковидные послабления. Так, кафе разрешили работать в торгово-развлекательных центрах, включать Wi-Fi. Также подросткам разрешили гулять по ТЦ без сопровождения взрослых. Кроме того, там разрешили снова открыть детские игровые комнаты и досуговые заведения для детей.