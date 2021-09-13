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Общество13 сентября 2021 15:25

В Казани на станции метро «Горки» закончили проводить ремонт

Среди прочего там заменили коврики в пешеходном переходе, чтобы люди не поскользнулись
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Фото: МУП «Метроэлектротранс»

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

В Казани продолжают делать косметический ремонт в вестибюлях метро. Так, он уже завершился на станции «Горки». Там была произведена частичная штукатурка, шпаклевка, покраска потолков и стен на платформе, сообщает МУП «Метроэлектротранс».

Кроме того, работники путевого хозяйства метрополитена заменили резиновые коврики в пешеходном переходе, - отметили на предприятии.

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

Это нужно было для того, чтобы, идя по переходу, люди не поскользнулись.