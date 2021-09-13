Экс-зам прокурора Татарстана Сергея Старостина назначили и.о. главы ДОСААФ республики

Фото: dosaaf.tatarstan.ru

13 сентября в Добровольном обществе содействия армии, авиации и спорту (ДОСААФ) Татарстана представили его нового руководителя. Им стал бывший первый заместитель прокурора республики Сергей Старостин.

Пока он значится в этом статусе с пометкой «исполняющий обязанности». Указ о полном назначении Старостина будет подписан после одобрения его кандидатуры на президиуме ДОСААФ Татарстана.

Напомним 54-летний Сергей Старостин в конце августа указом президента России Владимира Путина был освобожден от должности первого заместителя прокурора Татарстана.