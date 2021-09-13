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Общество13 сентября 2021 21:14

В Ульяновске в гастрономическом фестивале примут участие более 100 ресторанов

Праздник вкуса в городе решили провести 1 ноября
Евгения БУБЛИК
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Фестиваль продлится месяц

Фестиваль продлится месяц

Фото: Евгения БУБЛИК

1 ноября в Ульяновске стартует фестиваль гастрономической культуры «Volgastro Fest», проводящийся он с целью развития кулинарии, малого и среднего бизнеса и повышения туристической привлекательности.

Отмечается, что в фестивале примут участие более 100 ресторанов из Астрахани, Волгограда, Казани, Нижнего Новгорода, Пензы, Самары, Саратова, Ульяновска и Чебоксар.

Праздник вкуса продлится целый месяц, жители и гости города смогут попробовать блюда от шеф-поваров проголосовать за понравившиеся угощения.