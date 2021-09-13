В Ульяновске в гастрономическом фестивале примут участие более 100 ресторанов

Фестиваль продлится месяц Фото: Евгения БУБЛИК

1 ноября в Ульяновске стартует фестиваль гастрономической культуры «Volgastro Fest», проводящийся он с целью развития кулинарии, малого и среднего бизнеса и повышения туристической привлекательности.

Отмечается, что в фестивале примут участие более 100 ресторанов из Астрахани, Волгограда, Казани, Нижнего Новгорода, Пензы, Самары, Саратова, Ульяновска и Чебоксар.

Праздник вкуса продлится целый месяц, жители и гости города смогут попробовать блюда от шеф-поваров проголосовать за понравившиеся угощения.