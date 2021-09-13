В 2021 году на модернизацию школьных столовых Казани потратили почти 300 миллионов рублей

Во время реконструкции площадь столовых в учебных заведениях стала больше, а количество посадочных мест в них увеличилось более чем на 2 тысячи. Фото: kzn.ru

В этом году для улучшения школьных столовых Казани из бюджета Татарстана было выделено 297,4 млн рублей. Реконструкцию провели в 43 образовательных учреждениях.

Ремонт позволил обновить сети электроснабжения, водоснабжения, канализации и системы вентиляции, произвести отделку помещений и приобрести мебель. Помимо этого городским Департаментом продовольствия было закуплено 604 единицы нового оборудования за 29 миллионов рублей и мебели на 19,7 миллиона рублей.

Во время реконструкции площадь столовых в учебных заведениях стала больше, а количество посадочных мест в них увеличилось более чем на 2 тысячи. Также дополнительно начали функционировать столовые двух новых школ общей вместимостью 980 человек.

Кроме того, с 1 сентября столовые в 113 муниципальных школах перешли на формат ресторана.