Прямые эфиры – в помощь фермерам. Татарстанские сельхозтоваропроизводители могут изучить умное фермерство и меры поддержки

У татарстанских аграриев есть уникальная возможность дистанционно осваивать все тонкости ведения сельского хозяйства с помощью видеоуроков. Бесплатные онлайн-трансляции по сельскому хозяйству проходят на платформе Свое Фермерство в разделе «Агролайф», запущенном Россельхозбанком.

Для участия необходимо зайти на платформу, подключиться и слушать в формате 24/7 то, что интересно по аграрному направлению. Фермеры могут принять участие в образовательных вебинарах, ознакомиться с новинками сельхозтехники. Кроме того, в рамках платформы можно попасть и на онлайн-экскурсию на производство либо стать участником лабораторных испытаний современных биопрепаратов.

Видеоуроки проводит профессорско-преподавательский состав научно-исследовательских институтов АПК, а также представители крупнейших производителей сельхозтехники и оборудования. Ведущие эксперты рассказывают о передовых достижениях отечественной селекции и особенностях органической защиты урожая с помощью энтомофагов, мерах поддержки фермеров, особенностях возделывания садовых ягод, спутниковом мониторинге в сельском хозяйстве, органическом производстве и умном фермерстве.

Сегодня фермеры могут подключиться к обсуждению вопросов по страхованию урожая, 20 сентября – по страхованию многолетних насаждений.

- По долгу службы общаюсь с аграриями республики, которые всегда с благодарностью отзываются о сервисе «Агролайф». Нет предела совершенству, а обучение и пополнение своего багажа знаний всегда большой плюс, тем более, когда знаниями делятся не только теоретики, но и практики с многолетним опытом, - отметила директор Татарстанского регионального филиала Россельхозбанка Ляля Кудерметова.

СПРАВКА

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.