В детсадах и школах Набережных Челнов до 14 сентября запустят отопительный сезон

В жилых домах отопительный сезон запустят, когда в течение пяти дней подряд среднесуточная температура воздуха будет ниже +8 градусов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во все школы и детские сады Набережных Челнов в ближайшие два дня поступит тепло. Со второй половины недели прогнозируют похолодание, поэтому отопительный сезон в городе в этом году начнется пораньше. Об этом сообщили на аппаратном совещании руководства Набережных Челнов.

Сперва тепло получат объекты социального значения – общеобразовательные, дошкольные учреждения, учреждения здравоохранения, социальной защиты, культуры, физкультуры и спорта, молодежные организации. Распоряжение подписано еще 9 сентября. В течение сегодняшнего и завтрашнего дня все упомянутые учреждения начнут снабжать теплом.

В жилых домах отопительный сезон запустят, когда в течение пяти дней подряд среднесуточная температура воздуха будет ниже +8 градусов. Весь жилищный фонд полностью готов к приему теплоносителя. В промышленных предприятиях и других организациях тепло начнут давать по заявкам при наличии наряда.