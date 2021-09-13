Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество13 сентября 2021 10:09

В Ульяновской области штат чиновников планируют сократить вдвое

Об этом на аппаратном совещании заявил врио губернатора региона Алексей Русских
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
По мнению Алексея Русских, численность сотрудников почти вдвое превышает количество чиновников в других регионах. Фото: arusskih.ru

По мнению Алексея Русских, численность сотрудников почти вдвое превышает количество чиновников в других регионах. Фото: arusskih.ru

Сегодня врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских поручил сократить штат руководства региона. Об этом он заявил на аппаратном совещании. По его мнению, численность сотрудников почти вдвое превышает количество чиновников в других регионах.

Первой причиной руководитель региона назвал экономическую целесообразность: по данным Минфина области, большое количество сотрудников управленческого аппарата подразумевает большие затраты.

Вторая причина – жалобы жителей лично Алексею Русских, а не в профильные ведомства или локальные органы, что показывает отсутствие доверия этим структурам.

В ближайшее время в регионе проанализируют штат руководства области, в частности, все муниципалитеты, затем примут решение по сокращению.