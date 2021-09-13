В Ульяновской области штат чиновников планируют сократить вдвое

По мнению Алексея Русских, численность сотрудников почти вдвое превышает количество чиновников в других регионах. Фото: arusskih.ru

Сегодня врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских поручил сократить штат руководства региона. Об этом он заявил на аппаратном совещании. По его мнению, численность сотрудников почти вдвое превышает количество чиновников в других регионах.

Первой причиной руководитель региона назвал экономическую целесообразность: по данным Минфина области, большое количество сотрудников управленческого аппарата подразумевает большие затраты.

Вторая причина – жалобы жителей лично Алексею Русских, а не в профильные ведомства или локальные органы, что показывает отсутствие доверия этим структурам.

В ближайшее время в регионе проанализируют штат руководства области, в частности, все муниципалитеты, затем примут решение по сокращению.