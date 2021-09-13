Сумма штрафов жителей Татарстана за отсутствие ПЦР-теста по возвращении из-за границы превысила 4 миллиона рублей

С 1 августа прошлого года в Татарстан из-за рубежа вернулись 297 439 местных жителей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жителей Татарстана, вернувшихся из другой страны и не разместивших результаты ПЦР-теста на портале госуслуг вовремя, оштрафовали на общую сумму около 4,2 миллиона рублей. Сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Татарстана.

По данным ведомства, с 1 августа прошлого года в Татарстан из-за рубежа вернулись 297 439 местных жителей. По антиковидным правилам, они должны были пройти ПЦР-тест и внести результаты в течение четырех дней со дня возвращения.

До настоящего времени за неисполнение данного требования гражданам направлено 753 уведомления о явке для составления протокола об административном правонарушении. Далее составлено 793 протокола, судами региона рассмотрено 582 дела.

С 1 августа 2020 года по 8 сентября 2021 года прохождение жителями Татарстана обследования на коронавирус после возвращения из-за границы помогло выявить 181 случай заражения.