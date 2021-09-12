В Татарстане за минувшие сутки выявили 54 новых случаев COVID-19

10 человек госпитализировано, 44 получают лечение на дому. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки в республике выявили 54 новых случаев COVID-19. Пять из них являются завозными, а 49 – контактными. Сообщили в Минздраве Татарстана.

- 10 человек госпитализировано, 44 получают лечение на дому, - также отметили в ведомстве.

В этот раз в антилидерах по количеству зарегистрированных больных вновь Казань – 26 инфицированных за сутки. Следом идут Набережные Челны з 15 зараженных за сутки.

Всего, по состоянию на 12 сентября, в Татарстане COVID-19 был обнаружен у 26 063 человек, 22 714 из которых, в том числе 13 человек за минувшие сутки, смогли выздороветь, а 704 скончались в результате болезни.