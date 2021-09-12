Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество12 сентября 2021 15:17

В Казани на фестивале дружбы нардов съели 110 килограммов плова

Им удалось бесплатно накормить более 500 человек
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Чтобы его приготовить понадобилось 30 килограммов риса, говядины и моркови.

Чтобы его приготовить понадобилось 30 килограммов риса, говядины и моркови.

Фото: Иван ВИСЛОВ

11 сентября в столице Татарстана у Дворца земледельцев прошел фестиваль «Казан дружбы народов». На нем было приготовлено 110 килограммов плова. Чтобы его приготовить понадобилось 30 килограммов риса, говядины и моркови, 20 килограммов лука и томатов, а также 1,5 килограмма соли. Приготовленным на улице пловом удалось бесплатно накормить более 500 человек.

Помимо вкусной еды пришедшим на фестиваль разрешили примерить на себя костюмы XVI века. Это и обмундирование воина, одеяния ханов, царицы Сююмбике и жителей периода Казанского ханства. Для желающих сфотографироваться в исторических одеждах организовали отдельную фотозону.

Ярким продолжением этого стал флешмоб, участники которого пришли на фестиваль в своих национальных костюмах.