В Казани на фестивале дружбы нардов съели 110 килограммов плова

Чтобы его приготовить понадобилось 30 килограммов риса, говядины и моркови. Фото: Иван ВИСЛОВ

11 сентября в столице Татарстана у Дворца земледельцев прошел фестиваль «Казан дружбы народов». На нем было приготовлено 110 килограммов плова. Чтобы его приготовить понадобилось 30 килограммов риса, говядины и моркови, 20 килограммов лука и томатов, а также 1,5 килограмма соли. Приготовленным на улице пловом удалось бесплатно накормить более 500 человек.

Помимо вкусной еды пришедшим на фестиваль разрешили примерить на себя костюмы XVI века. Это и обмундирование воина, одеяния ханов, царицы Сююмбике и жителей периода Казанского ханства. Для желающих сфотографироваться в исторических одеждах организовали отдельную фотозону.

Ярким продолжением этого стал флешмоб, участники которого пришли на фестиваль в своих национальных костюмах.