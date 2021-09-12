В Татарстане Минниханов поручил обеспечить оперативную подачу тепла в дома

По словам президента Татарстана, в этой работе никаких упущений быть не должно. Фото: president.tatarstan.ru

На республиканском совещании президент Татарстана Рустам Минниханов дал поручение главам городов и районов, а также энергетикам обеспечить оперативную подачу тепла в дома.

- Детсады, больницы, социальные учреждения, а также жилые дома. В этой работе никаких упущений быть не должно, - цитирует Минниханова пресс-служба главы региона.

Как доложил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин, пускать тепло в республике начали уже с 6 сентября. Так, на сегодня в 22 районах Исполкомы подписали постановления о начале отопительного сезона 2021/2022. Уже вовсю работают 667 котельных – это 20% от всего их числа в регионе. Ими отапливаются 1 763 многоквартирных дома (10%), 737 объектов образования (22%), 388 объектов здравоохранения (19%), 308 объектов культуры (15%), 37 объектов спорта (15%) и 35 объектов социальной защиты (20%).