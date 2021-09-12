11 сентября самолет Боинг-737 совершил аварийную посадку в Казани

По данному факту начата прокурорская проверка.

В эту субботу, 11 сентября, в 20.10 в аэропорту Казани аварийную посадку совершил самолет Боинг-737, который прибыл из Санкт-Петербурга. Сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

- По предварительным данным аварийная посадка произошла по причине неисправности пневматики воздушного судна, - отметили в надзорном ведомстве.

На борту самолета находилось 178 пассажиров и члены экипажа. При аварийной посадке никто из них не пострадал. По данному факту начата прокурорская проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов.