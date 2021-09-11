За одни сутки в Татарстане зарегистрировали 52 новых случая COVID-19

Только в Казани было выявлено 26 новых больных. Фото: Олег УКЛАДОВ

В республике за минувшие сутки выявили 52 новых случаев COVID-19, три из них являются завозными, а 49 – контактными, сообщает Минздрав Татарстана.

- 16 человек госпитализировано, 36 получают лечение на дому, - также отметили в ведомстве.

По-прежнему большая часть зараженных регистрируется в Казани (26) и Набережных Челнах (10).

По состоянию на 10 сентября, в Татарстане за время пандемии зарегистрировали 26 009 случаев COVID-19, в 22 701 из них люди смогли выздороветь, в том числе 41 за минувшие сутки.

Всего провакцинировано 1 037 065 человек (прирост за сутки – 4040), из них 901 058 получили вторую прививку.