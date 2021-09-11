Баскетболист казанского УНИКСа Костат Каймакоглу завершил карьеру

За свою карьеру баскетболист из Греции выступал также за «Нир Ист», «Марусси» и «Панатинаикос». Фото: Пресс-служба УНИКСа

Форвард казанского УНИКСа Костас Каймакоглу завершил свою карьеру, об этом сообщается на сайте клуба.

Игрок присоединился к казанской команде в 2012 году на правах свободного агента и играл жа УНИКС в течение 9 лет. За свою карьеру баскетболист из Греции выступал также за «Нир Ист», «Марусси» и «Панатинаикос».

— Вот и пришел мой черед прощаться с карьерой профессионального игрока. Баскетбол был и остается для меня самым близким другом, моей опорой, прибежищем, причиной моих слез и моей радости, моей мечтой и гордостью, другими словами, всей моей жизнью с самого детства! Безусловно, особое место в моей жизни занимает казанский УНИКС. От всей души благодарю клуб, его президента и сотрудников, которые вот уже 9 лет делают все возможное, чтобы это место стало моим домом. От всего сердца говорю «спасибо» своей семье и друзьям, своему бессменному агенту за безусловную любовь, которая поддерживает меня на протяжении многих лет. Мой друг, без тебя ничего бы этого не было! Я ухожу с высоко поднятой головой. Знаю, что отдавал всего себя тому виду спорта, который люблю. И горжусь этим, — передает УНИКС слова Каймакоглу.