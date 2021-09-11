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Общество11 сентября 2021 14:13

Президент Татарстана вручил Дамиру Фаттахову медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан»

Награда выдается за особые заслуги в развитии государственности
Инзиля ШАКИРОВА
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Фото: Пресс-служба Министерства по делам молодежи республики

Фото: Пресс-служба Министерства по делам молодежи республики

11 сентября экс-министр по делам молодежи Татарстана, заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Дамир Фаттахов награжден медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан». Награду вручил президент республики Рустам Минниханов.

Медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» награждаются за особые заслуги в развитии государственности Татарстана, обеспечении прав и свобод граждан, развитии экономики, культуры, науки, образования, здравоохранения, искусства и спорта, за проявленные отвагу и мужество при охране общественного порядка, а также при исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, за активную общественную и благотворительную деятельность.