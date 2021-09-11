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Общество11 сентября 2021 12:55

В Марий Эл 52 миллиона рублей будут направлены на покупку лекарств для жителей

Соответствующее распоряжение подписал глава региона
Инзиля ШАКИРОВА
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Бесплатные медикаменты получат граждане, имеющие хронические заболевания, а также те, кто имеет статус инвалида.

Бесплатные медикаменты получат граждане, имеющие хронические заболевания, а также те, кто имеет статус инвалида.

Фото: Олег ЗОЛОТО

10 сентября глава Марий Эл Александр Евстифеев подписал распоряжение о выделении 52,2 миллиона рублей Министерству здравоохранения республики, которые будут направлены на обеспечение отдельных групп населения бесплатными лекарствами и изделиями медицинского назначения.

Бесплатные медикаменты получат граждане, имеющие хронические заболевания, а также те, кто имеет статус инвалида.