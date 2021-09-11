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Общество11 сентября 2021 17:53

В Ульяновской области стартовали сельскохозяйственные ярмарки

Стоимость продовольственных товаров там ниже на 10 - 15%, чем в сетевых магазинах
Инзиля ШАКИРОВА
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До конца года в регионе проведут еще 15 ярмарок выходного дня.

До конца года в регионе проведут еще 15 ярмарок выходного дня.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

11 сентября в Ульяновской области стартовал сезон сельскохозяйственных ярмарок, которые будут проходить каждые выходные до 25 декабря этого года.

Товары представляют производители из 14 районов и двух городских округов. Они привевозят на ярмарки яйца, молочную продукцию, мясо, овощи, мёд, растительное масло, колбасные, хлебобулочные и кондитерские изделия, саженцы и семена. Все товары пройдут контроль качества, а цены обещают на 10-15% ниже, чем в магазинах.