Бабье лето в Чувашии ожидается очень коротким

Теплые дни в Чувашии сохранятся всего несколько дней. Фото: Инзиля ШАКИРОВА

Теплые дни в Чувашии сохранятся всего несколько дней. Субботней ночью в регионе прогнозируется от 4 до 9 градусов тепла. Днём 11 сентября осадков не ожидается, а столбики термометров будут варьироваться от 12 до 17 градусов тепла. На следующий день, 12 сентября, будет примерно такая же погода, но уже с кратковременными дождями.

Ночью понедельника следующей недели опустится туман. Днём температура воздуха будет достигать 24 градусов тепла, осадков не прогнозируется. Во вторник вновь пойдут дожди, а порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. Во второй половине недели температура вновь упадёт до 7-12 градусов тепла.

В конце сентября ждать теплых дней не стоит, однако синоптики не прогнозируют дождей.