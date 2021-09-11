В Набережных Челнах сотрудники скорой помощи запустили сердце женщины после клинической смерти

Сейчас пациентку доставили в кардио-реанимацию лечебного учреждения. Фото: Пресс-служба Минздрава республики

Сотрудники скорой медицинской помощи Набережных Челнов за пять минут смогли запустить сердце пожилой женщины, у которой случился острый инфаркт.

Женщина пожаловалась на боли в животе, слабость, тошноту и учащенное сердцебиение. Прибыв по адресу, фельдшеры Вячеслав Степанов и Элина Хамитова диагностировали у пациентки острый инфаркт миокарда абдоминальной формы, которая считается самой редкой. Боли в этом случае возникают не в области сердца, а в брюшной полости.

Медики оказали пенсионерке всю необходимую медицинскую помощь, начали готовить ее к транспортировке в больницу, но внезапно женщина потеряла сознание и перестала дышать. У нее остановилось сердце.

— Медицинские сотрудники сделали всё, чтобы возобновилась сердечная деятельность и восстановилось самостоятельное дыхание. Сердце «завелось» через пять минут, самое главное – мозг сохранился живым. Пациентку доставили в кардио-реанимацию лечебного учреждения, — рассказали в Минздраве республики.