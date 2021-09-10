В Казани разведчику Рихарду Зорге «присвоили» новое отчество

Много времени мемориальная доска ни у кого не вызывала вопросов. Фото: Казанский репортер

Много времени мемориальная доска разведчику, Герою Советского Союза Рихарду Зорге на доме №47а по улице названной в честь него ни у кого не вызывала вопросов. Так было пока один из местных жителей не вчитался и понял, что там есть значительная ошибка.

Как оказалось, Рихарду Зорге «присвоили» новое отчество. Вместо положенного Густавович, на доске почему-то написали Адольфович. Казанец об этом сообщил в татарстанскую систему «Народный контроль». По идее такие мемориальные доски устанавливаются по заявке управления культуры города. Но в мэрии установили, что этот памятный знак у них на балансе не числится. Так, что вернут ли разведчику его настоящее отчество – вопрос пока открытый.