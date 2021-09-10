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Общество10 сентября 2021 19:34

В Казани Рустам Минниханов встретился с руководителем фонда «Талант и успех» Еленой Шмелевой

Они обсудили вопросы выявления молодых талантов и их поддержки
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Фото: president.tatarstan.ru

Фото: president.tatarstan.ru

10 сентября в Казань с рабочим визитом прибыла руководитель фонда «Талант и успех», член президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева. Она встретилась с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

- Они обсудили вопросы сотрудничества в сфере развития системы выявления и поддержки талантливых детей и молодежи, - сообщили в пресс-службе главы региона.

Также на встрече было отмечено, что в Татарстане уже создан свой республиканский центр по выявлению и поддержки молодых талантов, причем по модели образовательного центра «Сириус».