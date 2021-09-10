В эту пятницу, 10 сентября, президент Татарстана Рустам Минниханов протестировал первый в Казани электробус. На нем он проехал в качестве пассажира от Речного порта до театра им. Тинчурина. Отметим, что электробус сейчас в качестве эксперимента курсирует по троллейбусному маршруту №3 - от остановки «Речной порт» до улицы Глушко.

Новинку для Казани разработал завод «КАМАЗ», который поставляет этот транспорт в Москву. Данный электробус рассчитан на 80 пассажиров, в нем предусмотрено 35 посадочных мест. На одной зарядке электробус может проехать 50 километров, а его максимальная скорость 75 км/ч. Транспорт оборудован системами климат-контроля и видеонаблюдения, а также подстроен для маломобильных пассажиров.

Считается, экологичный электробус в два раза экономнее газомоторного автобуса, а дизельного – в три раза.