Четвертая волна коронавируса в Татарстане будет небольшой

При этом у специалистов больше опасений по поводу сезонного роста заболеваемости ОРВИ. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Этой осенью в Татарстане четвертая волна коронавируса будет небольшой, заявила на пресс-конференции зам руководителя Роспотребнадзора республики Любовь Авдонина.

По ее словам, сейчас в регионе даже массовые мероприятия не приводят к вспышкам этой инфекции. Пример тому празднование Дня республики-2021, который отметили 30 августа.

При этом у специалистов больше опасений по поводу сезонного роста заболеваемости ОРВИ в Татарстане. Так, за неделю в республике во время обследования 163 обратившихся за медпомощью из-за простудных симптомов выявили уже два случая респираторно-синцитиальных вирусов. А вот случаев традиционно ожидаемого гриппа в Татарстане не регистрировали уже с 2020 года. Но это вовсе не означает, что его полностью вытеснил коронавирус. Дело в том, что человек может одновременно болеть и тем, и тем.