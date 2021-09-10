В Казани Рустам Минниханов и Константин Чуйченко открыли памятник Гавриилу Державину

Монумент находится рядом с Центром бесплатной юридической помощи. Фото: president.tatarstan.ru

В эту пятницу, 10 сентября, в казанском Квартале юстиции (улица Хади Такташ) президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Минюста РФ Константин Чуйченко открыли памятник Гавриилу Державину.

- Сегодня мы открываем памятник нашему знаменитому земляку, первому министру юстиции России Гавриилу Романовичу Державину. Монумент находится рядом с Центром бесплатной юридической помощи. Это очень важный проект, цель которого сделать юридическую службу доступной, чтобы люди могли получить всю необходимую поддержку, - сказал во время церемонии Рустам Минниханов.

Отметим, строительство Квартала юстиции началось в мае 2021 года. На его территории сконцентрированы все правовые услуги, которыми сможет воспользоваться любой желающий. Первым объектом стал как раз Центр бесплатной юридической помощи.