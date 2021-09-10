В Марий Эл из-за взрыва газа в квартире пенсионеров завели уголовное дело

Выбитое взрывом окно на время решили прикрыть листом фанеры. Фото: СУ СКР Марий Эл

По факту взрыва газа в многоквартирном доме поселка Красногорский Звениговского района возбудили уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Сообщает следственный комитет Марий Эл.

- В ходе осмотра места происшествия изъято газовое оборудование, назначен комплекс судебных экспертиз, - также отметили в ведомстве.

Напомним, взрыв произошел в квартире на первом этаже. В результате этого выбило оконную раму и дверь. Проживающие там супруги-пенсионеры получили ожоги лица и рук. Их с места происшествия увезли в больницу. Предварительная причина произошедшего – утечка газа.