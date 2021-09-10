В Татарстане из-за заморозков снова объявили штормовое предупреждение

В воздухе и на почве ожидается до -1 градуса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В эту субботу, 11 сентября, ночью и утром в республике местами ожидаются заморозки до -1 градуса, причем как на почве, так и в воздухе. В связи с этим в регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Также, по прогнозам его специалистов, в субботу днем существенных осадков ждать не стоит, ветер будет умеренным, а температура воздуха в пределах от +11 до +16 (в Казани от +13 до +15).

В воскресенье, 12 сентября, утром и днем пройдет небольшой дождь, ветер не усилится, а столбики термометров в своем максимуме покажут все те же от +11 до +16 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бабье лето в 2021 году в Татарстан придет на следующей неделе

Прогнозируется, что воздух прогреется до +21 градуса (подробности)