За одни сутки в Татарстане зарегистрировали 52 новых случаев COVID-19

Только в Казани было выявлено 25 новых больных. Фото: Олег УКЛАДОВ

В республике за минувшие сутки выявили 52 новых случаев COVID-19, пять из них являются завозными, а 47 – контактными, сообщает Минздрав Татарстана.

- 23 человека госпитализировано, 29 получают лечение на дому, - также отметили в ведомстве.

По-прежнему большая часть зараженных регистрируется в Казани. За указанные сутки там зарегистрировали 25 новых случаев COVID-19. Далее по количеству выявленных больных идут Набережные Челны – 11 человек.

По состоянию на 10 сентября, в Татарстане за время пандемии зарегистрировали 25 957 случаев COVID-19, в 22 660 из них люди смогли выздороветь, а в 704 скончались в результате болезни.