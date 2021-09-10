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Здоровье10 сентября 2021 13:23

За одни сутки в Татарстане зарегистрировали 52 новых случаев COVID-19

В 23 из них зараженным понадобилась госпитализация
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Только в Казани было выявлено 25 новых больных.

Только в Казани было выявлено 25 новых больных.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В республике за минувшие сутки выявили 52 новых случаев COVID-19, пять из них являются завозными, а 47 – контактными, сообщает Минздрав Татарстана.

- 23 человека госпитализировано, 29 получают лечение на дому, - также отметили в ведомстве.

По-прежнему большая часть зараженных регистрируется в Казани. За указанные сутки там зарегистрировали 25 новых случаев COVID-19. Далее по количеству выявленных больных идут Набережные Челны – 11 человек.

По состоянию на 10 сентября, в Татарстане за время пандемии зарегистрировали 25 957 случаев COVID-19, в 22 660 из них люди смогли выздороветь, а в 704 скончались в результате болезни.