10 сентября в речпорт Чистополя прибудет теплоход с московскими врачами

Встреча теплохода в городе запланирована в 13.30.

Всероссийская акция «Волна здоровья-2021» продолжается. Теплоход «Северная сказка» везет по Волге и Каме лучших московских специалистов, в том числе, и в области сердечно-сосудистой медицины, эндокринологии, офтальмологии, патологиям слуха, ортопедии, акушерству и гинекологии.

Судно с врачами останавливаются в прибрежных городах, где бесплатно обследуют взрослых и детей. Помимо этого, они могут дать направления на операции в столичных клиниках. Поэтому к ним лучше всего приходить со всеми документами с прошлых обследований. Следующий прием они запланировали провести в Чистополе (Татарстан). Теплоход «Северная сказка» прибывает туда 10 сентября.

Программа «Волны здоровья-2021» в Чистополе:

13.30-14.15 Торжественная встреча

- приветственное слово;

- «круглый стол» по вопросам COVID-19

14.00-18.45 Диагностика женщин детородного возраста с гинекологическими заболеваниями и диагностика здоровья девочек возрастом 0-17 лет

Место проведения: ГАУЗ «Чистопольская ЦРБ»

13.45-18.45 Диагностика здоровья детей на борту теплохода

Место проведения: речной порт г. Чистополь, теплоход «Северная сказка», специализированные каюты на главной и средней палубе

14:45-18:00 Фестиваль «Сохрани своё здоровье»

- Концертная программа

- Старт акции «10 000 шагов к жизни»

- Проект «Зелёный Фитнес» (физкультурная разминка)

- Работа медицинских площадок

Место проведения: стадион Татнефть Олимп

14:00-15:30 и 15:45-17:15 Практикум «Мастер-класс для студентов по оказанию первой медицинской помощи».

Место проведения: Чистопольское медицинское училище, сельскохозяйственный техникум.

15:00-15:30 Акция «10 000 шагов к жизни»

Место проведения: ЦРБ, Администрация г. Чистополь

16:00-17:30 Пленарное заседание на тему «Здоровый муниципалитет - здоровый регион»

Место проведения: Администрация г. Чистополь

19:30-20.00 Проводы теплохода «Северная сказка»

После Чистополя теплоход с московскими врачами посетит Ульяновск (11 сентября), Чебоксары (12 сентября) и Нижний Новгород (13 сентября).