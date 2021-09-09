Место обнаружение останков. Фото: СУ СКР Татарстана

Тело убитого жителя Казани нашли закатанным под асфальт на территории бывшей швейной фабрики «Деона». Мужчину убили 20 лет назад в ходе криминальных разборок из-за передела сфер влияния, сообщает следственный комитет Татарстана.

- По подозрению в этом убийстве были задержаны и арестованы трое жителе Казани. Своей вины они не признали, - отметили в ведомстве.

Все началось с того, что погибший ушел из дома в апреле 2001 года и пропал. С тех пор о его судьбе ничего не было известно. Только недавно правоохранителям удалось выйти на след подозреваемых.

По версии следствия, в ходе криминальных разборок злоумышленники вывезли мужчину на территорию базы уже бывшей швейной фабрики, где каждый из них выстрелил ему в голову из пистолета. Тело подозреваемые закопали. По прошествии многих лет на том месте уложили асфальт. Чтобы добраться до останков следователям пришлось использовать георадар и бур.