Россельхозбанк и Актанышский район усилят поддержку бизнеса и науки

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Директор Татарстанского филиала Россельхозбанка Ляля Кудерметова и глава Актанышского района Энгель Фаттахов подписали соглашение о сотрудничестве.

Документ предполагает взаимодействие по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, развития инвестиционного, инновационного, научно-технического и иного сотрудничества на территории Актанышского муниципального района.

Кроме того, в рамках сотрудничества будут реализованы социально значимые проекты. Так, в Актанышском технологическом техникуме Россельхозбанк запустил образовательный курс «Школа юного фермера», направленный на обучение студентов по направлениям молочно-мясного скотоводства и птицеводства. Проект положительно оценил Президент республики Рустам Минниханов и предложил тиражировать проект и на другие техникумы.

Как отметила Ляля Кудерметова, тесное взаимодействие позволит увеличить долю банка в экономике региона, сформировать устойчивый имидж банка как опорного для развития АПК и банковского обслуживания населения малых городов и сельской местности. Подобные мероприятия направлены на активное взаимодействие с органами государственной власти и институтами развития в регионе.

СПРАВКА

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.