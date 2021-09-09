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Общество9 сентября 2021 15:49

В Казани начали ремонтировать трамвайные пути на Сибирском тракте

На рельсах в направлении улицы Халитова найдены дефекты
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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На участке, в частности, были зафиксированы места с уширением пути. Фото: МУП «Метроэлектротранс»

На участке, в частности, были зафиксированы места с уширением пути. Фото: МУП «Метроэлектротранс»

В Казани на Сибирском тракте начался ремонт трамвайных путей, сообщает МУП «Метроэлектротранс».

- В ходе комиссионного осмотра рельсов на участке в направлении улицы Халитова зафиксированы места с уширением пути и стыки, требующие протяжки, либо повторной сварки, - отметили в предприятии.

Для безопасности пассажиров трамваев все силы МУП «Метроэлектротранс» направили на устранение выявленных аварийных участков. В частности, ремонтные бригады приводят ширину колеи к нормам.