В Казани начали ремонтировать трамвайные пути на Сибирском тракте

На участке, в частности, были зафиксированы места с уширением пути. Фото: МУП «Метроэлектротранс»

В Казани на Сибирском тракте начался ремонт трамвайных путей, сообщает МУП «Метроэлектротранс».

- В ходе комиссионного осмотра рельсов на участке в направлении улицы Халитова зафиксированы места с уширением пути и стыки, требующие протяжки, либо повторной сварки, - отметили в предприятии.

Для безопасности пассажиров трамваев все силы МУП «Метроэлектротранс» направили на устранение выявленных аварийных участков. В частности, ремонтные бригады приводят ширину колеи к нормам.