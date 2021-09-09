Роспотребнадзор Татарстана готовит коллективный иск о массовом отравлении в кафе Eclair

В инфекционную больницу с кишечным отравлением обратились 20 посетителей кафе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалистами Роспотребнадзора Татарстана сейчас ведется работа по составлению коллективного иска в суд по защите прав пострадавших в результате массового отравления в кафе Eclair. Сообщается на сайте республиканского управления.

- Для этого потребителям необходимо обратиться в Управление с соответствующим заявлением, приложив копии относящихся к сути обращения документированных материалов (чеки, квитанции, назначение/заключение врача), - отмечают в Роспотребнадзоре Татарстана.

Консультацию по подготовке коллективного иска пострадавшие могут получить в управлении по адресу: г. Казань, ул. Б.Красная, д. 30, каб. №14 тел. 8 (917) 722-48-94, 238-15-63.

Напомним, в Казани с 4 по 7 сентября в инфекционную больницу с кишечным отравлением обратились 20 посетителей кафе Eclair, которое находится в центре Казани. Все они ели яйцо пашот, круассаны со слабосоленым лососем, брускеты с лососем и беконом. В итоге госпитализация понадобилась 12 посетителям. У отравившихся был выявлен сальмонеллез. Им, как считают в Роспотребнадзоре Татарстана клиенты кафе могли заразиться от повара и официанта. Отметим, что после массового отравления кафе Eclair было временно закрыто по решению суда.