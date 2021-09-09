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Общество9 сентября 2021 15:23

Набережную Йошкар-Олы от Вознесенского до Гоголевского моста благоустроят в 2022 году

Работы пройдут в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды»
Евгения БУБЛИК
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Стало известно, какие изменения планируются на набережной Йошкар-Олы в 2022 году

Стало известно, какие изменения планируются на набережной Йошкар-Олы в 2022 году

Фото: Владимир ВОРСОБИН

Благоустраивать набережную Йошкар-Олы начнут в 2022 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Соответствующий тендер появился на сайте госсзакупок, заказчиком работ выступает Управление городского хозяйства администрации города.

Благоустройство пройдет на участке от Вознесенского до Гоголевского моста с апреля по июль 2022 года. Согласно плану набережную поделят на десять частей, в зонах отдыха установят бетонные цветочницы, скамейки и урны. Также будут оборудованы велопарковки, перголы, телефонная будка, качели и игровая площадка.

Начальная стоимость контракта составляет чуть меньше 32 миллионов рублей.