В Ульяновской области пенсионер, который зарезал своих соседей, может избежать колонии

Следственным комитетом по Ульяновской области завершено расследование уголовного дела в отношении 73-летнего жителя поселка Новоселки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ульяновской области завершили расследование уголовного дела об убийстве двух жителей поселка Новоселки Мелекесского района. В этом преступлении обвиняется 73-летний местный житель. Сообщает следственный комитет области.

Как следует из материалов уголовного дела, 22 февраля в подъезде дома по улице Крупской пенсионер несколько раз ударил ножом своего 60-летнего соседа. Умирая мужчина смог позвонить в дверь одной из квартир. Вышедшая женщина пыталась оказать ему помощь. Но тут обвиняемый ударил ее по лицу. А ее взрослому сыну, который заступился за мать нанес несколько ударов ножом в грудь, от которых он так же скончался на месте преступления.

Вскоре нападавший был задержан. Экспертиза выявила у него хроническое психическое расстройство, из-за которого он был не в состоянии осознавать опасность своих действий. Таким образом, уголовное дело в отношении пенсионера направлено в суд для применения к нему принудительных мер медицинского характера. Его могут признать невменяемым и вместо колонии отправить в психиатрическую больницу.