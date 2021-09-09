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Общество9 сентября 2021 11:50

В Казани руководство стадиона «Ак Барс Арена» отказалось строить около объекта горнолыжную трассу

Причина такого решения в подорожавших стройматериалах
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Вместо ранее запланированной трассы может появиться лишь небольшой спуск.

Вместо ранее запланированной трассы может появиться лишь небольшой спуск.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Около казанского стадиона «Ак Бар Арена» не будут строить горнолыжную трассу, только за проект которой планировалось заплатить 16,2 миллиона рублей. Руководство спортобъекта решило, что из-за подорожавших сейчас стройматериалов это идея стала экономически неинтересной.

Вместо этого там может появится лишь небольшой спуск. О таком решении в кулуарах международного форума «Россия - спортивная держава», который проходит в Казани, ТАСС сообщил гендиректор «Ак Бар Арены» Радик Миннахметов.Его могут построить в течение двух ближайших лет.

Отметим, что согласно тендеру по созданию проекта, горнолыжная трасса должна была огибать стадион с юго-западной стороны.