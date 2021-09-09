Ирина Фролова стала новым директором филиала КИУ в Набережных Челнах

До этого момента она с 2013 года занимала должность заместителя директора филиала по научной работе. Фото: @kiu_chelny

У филиала Казанского инновационного университета (КИУ) в Набережных Челнах сменился директор. Теперь образовательное учреждение будет возглавлять Ирина Фролова. Прежний же руководитель Татьяна Чернышева после 10 лет работы на этой должности объявила о своем уходе на заседании ученого совета с участием ректора и проректора КИУ. Сообщает филиал вуза в своем Инстаграме.

Отметим, что новый директор Ирина Фролова является кандидатом социологических наук, заведующий кафедрой «Цифровая экономика и управление качеством», доцентом. До этого момента она с 2013 года занимала должность заместителя директора филиала по научной работе. Ей на новом посту свое доверие уже выразила ректора КИУ Асия Тимирясова.