В Альметьевске из-за торгового центра эвакуировались 1,2 тысячи человек

В здании сработала пожарная сигнализация. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду в 18.10 в экстренные службы поступило сообщение из Альметьевска. Там, в торговом центре на улице Ленина сработала автоматическая пожарная сигнализация. Сообщает МЧС Татарстана.

На место тут же прибыли пожарные. К счастью, никого спасать не надо было. До их приезда из торгового центра самостоятельно эвакуировались 1,2 тысячи человек – посетители и персонал.

- Все помещения здания были проверены, вызов ложный, - резюмировали в МЧС Татарстана.