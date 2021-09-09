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Общество9 сентября 2021 10:00

В Альметьевске из-за торгового центра эвакуировались 1,2 тысячи человек

На место выезжали пожарные
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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В здании сработала пожарная сигнализация.

В здании сработала пожарная сигнализация.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду в 18.10 в экстренные службы поступило сообщение из Альметьевска. Там, в торговом центре на улице Ленина сработала автоматическая пожарная сигнализация. Сообщает МЧС Татарстана.

На место тут же прибыли пожарные. К счастью, никого спасать не надо было. До их приезда из торгового центра самостоятельно эвакуировались 1,2 тысячи человек – посетители и персонал.

- Все помещения здания были проверены, вызов ложный, - резюмировали в МЧС Татарстана.