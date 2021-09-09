В Набережных Челнах 12-летний ребенок отравился неизвестным веществом

Пока мальчик находится в больнице, прокуратура начала проводить проверку.

Во вторник в Набережных Челнах прямо из магазина на «скорой» в больницу с отравлением неизвестным вещество увезли 12-летнего мальчика. Медиков вызвали, когда ребенку стало плохо. По данному факту проводится проверка. Сообщает прокуратура Татарстана.

- Известно, что малолетний и его мать состояли на учёте в отделе полиции, - отметили в надзорном ведомстве.

Сотрудники прокуратуры в связи с этим также проверят работу органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Набережных Челнах. При наличии оснований будут приняты соответствующие меры.