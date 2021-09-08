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Здоровье8 сентября 2021 21:09

В Татарстане число смертей от коронавируса превысило 700

В республике подтвердили еще три летальных исхода инфекции
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Очередными жертвами инфекции стали одна женщина и двое мужчин.

Очередными жертвами инфекции стали одна женщина и двое мужчин.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В республике было подтверждено еще три смерти от коронавируса, сообщает вечером 8 сентября Минздрав Татарстана.

Так, очередными жертвами инфекции стали 81-летняя женщина, а также 67-ми и 42-х летние мужчины. Таким образом в республике число летальных исходов коронавируса возросло до 701.

Напомним, что за прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 45 новых случаев заражения. Всего же с начала пандемии в регионе диагноз: новая коронавирусная инфекция, врачи ставили 25 856 раз. Из них в 22 595 случаев люди смогли выздороветь.