Рустам Минниханов обсудил с руководителем ОКР подготовку татарстанских спортсменов к зимним Олимпийским играм-2022 в Пекине

Во время встречи Рустам Минниханов вручил Станиславу Позднякову медаль в честь 100-летия ТАССР. Фото: president.tatarstan.ru

В эту среду, 8 сентября, в «Казань Экспо» на полях международного форума «Россия – спортивная держава» президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с руководителем Олимпийского комитета России (ОКР) Станиславом Поздняковым.

- Они обсудили итоги выступления татарстанских спортсменов в составе сборной на недавних Играх в Токио, а также подготовку атлетов к зимним Олимпийским играм-2022 в Пекине, - сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Во время этой встречи Рустам Минниханов вручил Станиславу Позднякову медаль в честь 100-летия ТАССР с формулировкой за «большой вклад в развитие Олимпийского движения, физической культуры и спорта».