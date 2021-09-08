С 8 сентября в Татарстане начали работать участковые избирательные комиссии

Сами выборы пройдут 17, 18 и 19 сентября. Фото: Мария ЛЕНЦ

С этой среды, 8 сентября, в Татарстане свою работу начали 2 810 участковых избирательных комиссий. Они готовятся к проведению выборов в Госдуму, которые пройдут 17, 18 и 19 сентября. Сообщает Центризбирком (ЦИК) республики.

- В рамках подготовки к проведению голосования члены участковых избирательных комиссий начинают работу по уточнению списков избирателей, - прокомментировал председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев.

В региональном Центризбиркоме также пояснили для того, чтобы местные жители смогли проголосовать вне своих избирательных участков, их также открыли в больницах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, санаториях, на вокзале и в аэропорту.