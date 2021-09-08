Жителя Чувашии, который надругался над своей девятилетней дочерью, приговорили к 17 годам колонии

Наказание мужчина должен отбывать в исправительном учреждении строгого режима.

41-летнего жителя Красноармейского района суд признал виновным в секс-насилии над собственной девятилетней дочерью и краже. За все это мужчину приговорили к 17 годам колонии строгого режима. Сообщает следственный комитете Чувашии.

- Данный приговор пока не вступил в законную силу, - также отметили в ведомстве.

Как было доказано на суде, в марте-мае 2020 года у себя дома отец, пользуясь, что его девятилетняя дочь не могла оказать должного сопротивления, трижды надругался над ней.

Кроме того, в апреле того же года мужчина украл с территории стройбазы автомобильный компрессор за шесть тысяч рублей.