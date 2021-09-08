Из-за похолодания в Казани около станций метро закрывают пункты вакцинации от коронавируса

В ближайшие дни максимум, что покажут столбики термометров - это +15 градусов.

С этого четверга, 9 сентября, в Казани около станций метро свою работу прекращают мобильные пункты вакцинации от коронавируса. Причина в похолодании, которое пришло в город, сообщает мэрия Казани.

- Если потеплеет, пункты возобновят свою работу, - отметили в пресс-службе мэрии.

Напомним, два последних дня Гидрометцентр Татарстана объявлял штормовое предупреждение из-за заморозков на почве и в воздухе. Кроме того, по его прогнозам, в ближайшие дни максимум, что покажут столбики термометров - это +15 градусов.

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