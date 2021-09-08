Новым лицом рекламной кампании Россельхозбанка стала Надежда Бабкина

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В рядах амбассадоров Россельхозбанка – звёздное пополнение. Теперь о новых предложениях клиентам старшего поколения будет рассказывать народная артистка России и художественный руководитель театра «Русская песня» Надежда Бабкина.

Концепция кампании – показать, что даже будучи звездой сцены дома Надежда Бабкина – любящая бабушка, которая печет пироги для троих своих внуков и рада побаловать их подарками. «Звезда – это я там, на сцене. А дома я бабушка Надя, фанатеющая от внуков», - рассказывает артистка в ролике. По сути Надежда Бабкина сыграла саму себя.

- Неслучайно именно Надежда Бабкина стала «пенсионным» амбассадором нашего банка. На своём примере она доказывает, что главное – это молодость души. Россельхозбанк с уважением и заботой относится к представителям старшего поколения и предлагает сервисы, которые позволяют упростить и разнообразить их жизнь. Специально для таких клиентов мы разработали экосистему Мое Время. На одной площадке собраны услуги и материалы как прикладного, так и образовательного и развлекательного характера. А представленные в экосистеме банковские продукты РСХБ помогут управлять финансами и найти средства для реализации самых смелых идей, - отметил Заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Арташес Сивков.

Одно из таких предложений – новый вклад «Моё время», ставка по которому не превышает 7,5% годовых. Вклад можно открыть на срок до 3 лет как в офисах банка, так и дистанционно – через мобильный банк и Интернет-банк, причем так доходность будет выше.

Рекламная кампания с участием народной артистки Надежды Бабкиной продолжает общенациональную федеральную кампанию Россельхозбанка, участниками которой уже стали ресторатор Аркадий Новиков, телеведущая Юлия Высоцкая, а также амбассадоры бренда: региональные фермеры, кулинарные блогеры и другие неравнодушные к сельскому хозяйству люди. Всего с их участием выпущено более 70 видеороликов.