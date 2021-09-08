В Татарстане ограничение движения по автодороге М-7 «Волга» – Альдермыш продлили до 19 сентября

Схема объездного движения с установкой необходимых дорожных знаков согласована с УГИБДД по республике. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Высокогорском районе Татарстана до 19 сентября 2021 года продлено действие ограничения на движение транспорта по автодороге М-7 «Волга» – Альдермыш. Дело в том, что там все еще продолжается капитальный ремонт участка с 8,4 по 11,4 километры.

Для объезда водителям предлагаются автомобильные дороги регионального значения Усадский спиртзавод – Чернышевка – Каймары, «Подъезд к Усадскому спиртзаводу» и Каменка – Дубъязы – Большая Атня.